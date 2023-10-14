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Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtılıyor!

Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtılıyor!

Erzincan'da tarım arazilerinin daha etkin kullanımı için 1300 çiftçiye 349 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığınca "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında Erzincan Tarım Kredi Kooperatifi'nde güzlük buğday tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, projeyle tarım arazilerinin daha etkin kullanılacağını vurgulayarak, "Bu projeyle devletimiz, 6 milyon lira değerindeki yatırımıyla, 349 ton güzlük buğdayı 1300 çiftçimize yüzde 50 hibeyle sunuyor. İnşallah bu proje, Erzincan'ın daima yeşeren umutlarına, yükselen değerlerine katkı sağlar." dedi.

Toprağa atılan her tohumun, yarının umudunu, geleceğin bereketini simgelediğini dile getiren Aydoğdu, toprağın, suyun, havanın ve güneşin bir araya geldiği bu mümbit topraklarda hep birlikte Erzincan'ın daha parlak bir geleceğe sahip olmasına katkıda bulunmak için çalışacaklarını anlattı.

Vali Aydoğdu, TAKEP'in şehir ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Daha yeşil, daha bereketli bir Erzincan için emek veren, alın teri döken çiftçimize, köylümüze, her bir kardeşimize teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize bereketli sezon diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, TAKEP kapsamında dağıtılan tohumların çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Törene Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, il protokolü ve çiftçiler katıldı.

Konuşmaların ardından çiftçilere buğday tohumlarının dağıtımına başlandı.

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