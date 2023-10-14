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Pakistan'da Türk mezunların kurduğu dernek, 26 su kuyusu açtı!

Pakistan'da Türk mezunların kurduğu dernek, 26 su kuyusu açtı!

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER), Pencap eyaletinin Muzaffergarh şehrinde 26 su kuyusu açtı.

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PAMDER Pakistan Koordinatörü Talha Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muzaffergarh'ın Jatoi ilçesinin kırsal alanlarında bağışçıların desteğiyle açtıkları 26 su kuyusuyla bölge halkını temiz suya kavuşturduklarını söyledi.

Uğurlu, sivil toplum kuruluşu PAMDER olarak Pakistan'da çeşitli sosyal yardım çalışmaları yaptıklarını, ülkenin çeşitli bölgelerinde bugüne kadar yüzlerce su kuyusu açtıklarını dile getirdi.

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