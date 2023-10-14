Icardi'nin eski kulübünden flaş transfer sözleri!

Mauro Icardi'nin eski takımı Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta, Arjantinli golcü ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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İtalya'da 8. hafta sonunda lider durumda olan Milan'ı takip eden Inter'de, CEO Marotta çarpıcı açıklamalar yaptı.

Festival dello Sports'ta bir programa katılan Giuseppe Marotta'ya sezon başında Romelu Lukaku'yu Roma'ya kaptırmaları üzerine flaş bir soru geldi.

"Kesinlikle Icardi'yi seçerdim"

Marotta, 'Transfer edecek olsaydınız Romelu Lukaku'yu mu yoksa, Mauro Icardi'yi mi tercih ederdiniz?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"İşlerin gidişatına göre kesinlikle Icardi'yi seçerdim. Tabii Lukaku da istediğini söyleyebilir ama biz ona her zaman tercihi nedeniyle saygı duyduk. Ve futbolda para fark yaratır."

30 yaşındaki Arjantinli yıldız, Inter'de geçirdiği dönemde takımın kaptanlığını da yaparken, çıktığı 217 maçta 121 gol ve 29 asist kaydetmişti.