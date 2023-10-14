BIST 8.113
DOLAR 27,76
EURO 29,21
ALTIN 1.725,74
HABER /  GÜNCEL

Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" mesajına yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz
Manisa'da tırla kamyon çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Manisa'da tırla kamyon çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!
AFAD açıkladı: Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem!
AFAD açıkladı: Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem!
Bakan Hakan Fidan, Sisi'yle görüştü: Türkiye ve Mısır'dan ortak Filistin açıklaması
Bakan Hakan Fidan, Sisi'yle görüştü: Türkiye ve Mısır'dan ortak Filistin açıklaması
UEFA'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a ceza!
UEFA'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a ceza!
Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtılıyor!
Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtılıyor!
Pakistan'da Türk mezunların kurduğu dernek, 26 su kuyusu açtı!
Pakistan'da Türk mezunların kurduğu dernek, 26 su kuyusu açtı!
Isparta'da balkondan düşen 90 yaşındaki kişi öldü
Isparta'da balkondan düşen 90 yaşındaki kişi öldü
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: 7. etabı Jay Vine kazandı!
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: 7. etabı Jay Vine kazandı!
İstanbul Silivri'de fabrikada çıkan yangın devam ediyor!
İstanbul Silivri'de fabrikada çıkan yangın devam ediyor!
Galatasaray'da yönetim kurulu ibra edildi
Galatasaray'da yönetim kurulu ibra edildi
PKK'ya ağır darbe! MSB açıkladı, çok sayıda terörist etkisiz!
PKK'ya ağır darbe! MSB açıkladı, çok sayıda terörist etkisiz!