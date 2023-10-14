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Kocaeli'de terör operasyonu: 4 tutuklama

Kocaeli'de terör operasyonu: 4 tutuklama

Kocaeli'de PKK terör örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

4 şüphelinin Gebze'de PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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