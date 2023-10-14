Marmaris'te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesine ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.Abone ol
Yangın, Armutalan Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Ormanlık alana düşen yıldırım sonrası bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.