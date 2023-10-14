BIST 8.113
DOLAR 27,76
EURO 29,21
ALTIN 1.725,74
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu Hamas'ın 126 İsrailliyi rehin aldığını öne sürdü

İsrail ordusu Hamas'ın 126 İsrailliyi rehin aldığını öne sürdü

İsrail ordusu Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana 126 İsrailliyi rehin tuttuğunu iddia etti.

Abone ol

Times of Israel'in haberine göre, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hagari, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve tam abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde tutulan 126 rehinenin ailesine haber verildiğini söyledi.

Sözcü Hagari, ayrıca, ordunun Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen İsrail askerlerin sayısının 279 olduğunu belirtti.

İsrail basınında çıkan ve bazı raporlara dayandırılan haberlerde, Gazze'de esir alınan İsraillilerin sayısının 200 olarak tahmin edildiği duyurulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
BM'den korkutan Gazze açıklaması: En kötüsünü henüz görmedik
BM'den korkutan Gazze açıklaması: En kötüsünü henüz görmedik
Marmaris'te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Marmaris'te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü
Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Hamas'tan İsrail'e net yanıt: Topraklarımızı terk etmiyoruz
Hamas'tan İsrail'e net yanıt: Topraklarımızı terk etmiyoruz
İsrail: Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyona hazırız
İsrail: Hava, deniz ve karadan ortak ve koordineli bir operasyona hazırız
Kocaeli'de terör operasyonu: 4 tutuklama
Kocaeli'de terör operasyonu: 4 tutuklama
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesine 50-60 bin çelik evi birkaç ay içinde kuracağız
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesine 50-60 bin çelik evi birkaç ay içinde kuracağız
İsrail-Filistin çatışmalarında 16 Rus vatandaşı öldü
İsrail-Filistin çatışmalarında 16 Rus vatandaşı öldü
Tel Aviv'de Netanyahu'ya istifa çağrısı geldi
Tel Aviv'de Netanyahu'ya istifa çağrısı geldi
Abdullah Gül suskunluğunu bozdu: Büyük bir rezalet
Abdullah Gül suskunluğunu bozdu: Büyük bir rezalet
Icardi'nin eski kulübünden flaş transfer sözleri!
Icardi'nin eski kulübünden flaş transfer sözleri!