Gece boyunca katliam gibi kazalar! 16 kişi öldü onlarca kişi yaralandı

TÜRKİYE gece boyu yaşanan trafik kazlarında 16 vatandaşını kaybetti. Sivas'ta yolcu otobüs devrildi, Bursa'da doğum günü kutlamasından dönen gençler direğe çarptı. İstanbul Merter'de köprü ayağına giren araç bir kişiye mezar olurken, sattıkları ineği teslim etmeye giden karı koca traktör kasasında öldü. İşte trafikte katliam gibi kazalar...

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Türkiye dün gece yaşanan birbirinden korkunç kazalarda 15 vatandaşını kaybetti. Sivas, İstanbul, Bursa, Kütahya, Ankara ve Denizli'deki trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Bursa'da doğum günü kutlamasından dönen 4 gençten üçü, Ankara'da aynı araçtaki biri bebek 3 kişi, Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. İşte yürük yakan kaza haberleri...

Yolcu otobüsü devrildi: 2 öldü, 25 yaralı

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Sivas'ta Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 25 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Doğum Günü kutlaması dönüşü facia

Bursa'da Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir korkuluklara ardından beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken araçtaki Duran, Sinan Karakuş, Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan gençlerden Karakuş, Baykay ve Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken sürücü Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Eda Nur Baykay'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi.

İstanbul Merter'de inanılmaz kaza

Merter'de D-100 karayolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yoldan takla atarak önce ana yola ardından bariyerlere çarpıp yaklaşık 60 metre sürüklendi. Takla attığı esnada araç şoförü aracın camından fırladı. Feci kazada araç sürücüsü Aykut O. hayatını kaybederken 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süreliğine durdu.

Ankara'da üst geçidin ayağına çarptılar

Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde aşırı süratli olduğu iddia edilen U.C.G’nin kontrolündeki 06 JOH plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç ardından üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Kazada sürücü U.C.G. (22) ve M.K.E’nin (24) hastaneye götürüldüğü esnada hayatını kaybettiği, araçta bulunan E.F.K.’nın (22) ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de lüks otomobil 2 genci öldürdü

Denizli’de Pamukkale ilçesinde F.A. idaresindeki yabancı plakalı lüks bir otomobil biri kadın 2 gence çarparak sürükledi. 2 genci yaklaşık 100 metre sürükleyen araç, hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler İ. G. D. (17) ve kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 2 gencin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan araç ise 4125 Sokak üzerinde park halinde alınırken araç sürücüsü de ekiplerce gözaltına alındı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Isparta’da 1'i çocuk 3 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde B.A.E. idaresindeki 32 LH 760 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği 2'si ağır 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Sattıkları ineği götürürken öldüler

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 43 AT 987 plakalı traktörü ile Çavdarhisar istikametine giden İ.Ç. Efendi köprüsü yakınlarına geldiğinde traktörün yakıtı bitti. Traktörünü yolda bırakan İ.Ç., Efendi köprüsünden yakıt alabilmek için traktörün yanından ayrıldı. Bu sırada B.G.'ün (56) kullandığı tır yol üzerindeki park halinde olan traktöre arkadan çarptı. Traktör üzerinde yolcu olarak bulunan İ.Ç.’ın eşi Emine Çağlar kaza mahallinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yine traktördü yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Halil Aslan kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İ.Ç. ve eşi Emine Çağlar ile birlikte inek sattığı Halil Aslan için ineği Aslanapa Çamköy’e götürmek üzere Yunuslar Köyünden yola çıktıkları öğrenildi.