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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: Bir torbacı tutuklandı!

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: Bir torbacı tutuklandı!

Elazığ’da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, A.K.’nin ikametinde yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 124 gram metamfetamin, 3.17 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 adet fişek ile 2 adet tarihi eser ele geçirildi.

‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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