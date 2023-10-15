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AB liderleri İsrail-Filistin çatışması için olağanüstü toplanacak

AB liderleri İsrail-Filistin çatışması için olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği ülkelerinin devlet liderleri İsrail-Filistin gerilimini ele almak için video konferans yoluyla bir araya gelecek. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantıyı duyururken, "Ortaya çıkan trajedinin Avrupa için birçok sonucu var" şeklinde konuştu.

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey Hamas'ın İsrail'e yönelik vahşi terör saldırılarını haklı gösteremez. İsrail halkıyla tam dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tüm bunlarla birlikte Michel, İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası hukuka uygun şekilde kullanması gerektiğine vurgu yaptı.

"Ortaya çıkan trajedinin Avrupa için birçok sonucu var" ifadelerini kullanan Michel, ortak bir tutum, net bir eylem planı belirlemek için AB liderlerini olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.

AB Konseyi'nden gerçekleştirilen açıklamada, AB liderlerinin olağan toplantıları için 26-27 Ekim'de Brüksel'de bir araya geleceği, konunun önemi nedeniyle öncesinde olağanüstü bir zirve planlandığı ve lojistik nedenlerle video konferansla düzenleneceği belirtildi.

AB, çatışmaların ilk günü itibarıyla Hamas'a tepki gösterirken, İsrail'e destek açıklamaları yapmıştı.

Hafta içinde toplanan AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin çatışması konusunda yaptıkları gayri resmi toplantıda İsrail'in kendini savunurken uluslararası insani hukuka uygun hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak, Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma işaret etmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile dün İsrail'i ziyaret etmiş, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Bugün ise von der Leyen, AB'nin Gazze'ye yapacağı yardımları 50 milyon avro artırarak, 75 milyon avroya çıkaracağını duyurmuştu.

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