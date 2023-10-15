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Seyir halinde TikTok canlı yayını açan şoför cezayı yedi!

Seyir halinde TikTok canlı yayını açan şoför cezayı yedi!

İSTANBUL'da seyir halindeyken 'Tik Tok' üzerinden canlı yayın yapan kamyon şoförünü durduran jandarma ekipleri, şoför hakkında yasal işlem yapıldı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Anadolu Yakası Otoyolu'nda seyir halindeyken 'Tik Tok' uygulaması üzerinden canlı yayın yapan kamyon şoförünü durdurdu. Bir kargo firmasının çalışanı olduğu ortaya çıkan kamyon şoförünün, aynı güzergahta daha önce de canlı video çekimi yaptığı ortaya çıktı. Şoför hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Yakası Otoyolu'nda devriye görevini icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağılı Trafik Jandarması ekipleri, seyir halindeki kamyon şoförünün, cep telefonu aracılığı ile 'Tik Tok' isimli sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı yönünde ihbar aldı.

Uyarıları dikkate almadı

Yapılan araştırma ve takip sonucunda; bahse konu araç sürücüsünün kullanıcı adı tespit edildi. Canlı yayına izleyici gibi bağlanan Jandarma ekipleri, şoföre “Öndeki Trafik Jandarmasını Takip Et” ve “İlerde Jandarma Var” mesajlarını attı. İlk etapta uyarıları dikkate almayan şoför, Jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediğini görünce canlı yayını sonlandırdı.
Jandarma ekiplerini karşısında gören şoför, başta inkâr etse de canlı yayın kamera kayıtları ve personelin yaka kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından canlı yayın yaptığını kabul etti. Bir kargo firmasının çalışanı olduğu ortaya çıkan kamyon şoförünün, aynı güzergahta daha önce de canlı video çekimi yaptığı ortaya çıktı. Seyir esnasındayken, sosyal paylaşım platformu üzerinden canlı yayın yaparak, trafikte tehlikeye neden olan kamyon şoförü hakkında yasal işlem yapıldı.

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