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Gece kulüplerine sahte içki baskını: Ünlü markaların şişelerine doldurup satmışlar!

Gece kulüplerine sahte içki baskını: Ünlü markaların şişelerine doldurup satmışlar!

İSTANBUL Taksim’de ünlü markaların şişelerine sahte içki doldurarak yüksek fiyatlara müşterilere satan gece kulüplerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri baskın düzenlendi. Baskında toplamda 129 adet suç kaydı bulunan 5 işletmeci gözaltına alınırken, yaklaşık 50 litre sahte içki ele geçirildi.

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Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Taksim’deki bir çok gece kulübünde ünlü markaların şişelerine sahte içki doldurup yüksek fiyatlarla müşterilere sattığına dair ihbar aldı. Şikayetlerin çoğalması üzerine harekete geçen polis, onlarca gece kulübüne eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda alkol şişelerini kontrol eden polis ekipleri, kulüplerde yaklaşık 50 litre sahte içki ele geçirdi. Ayrıca doluma hazır çok sayıda boş şişe ve yapıştırılmaya hazır çok sayıda marka etiketi de bulundu.

Ünlü markaların şişelerine sahte içki doldurdular

Öte yandan eğlence mekanlarında sahte içki satışı yapan 67 suç kayıtlı İbrahim E. (58), 25 adet suç kaydı olan Murat K. (50), 9 adet suç kaydı olan Ramazan Y. (38), 21 adet suç kaydı olan Abdulselam S. (50) ve 7 adet suç kaydı olan Burhanettin A. (47) gözaltına alındı. Ayrıca toplamda 129 adet suç kaydı olan şahıslardan Murat K. ve Abdulselam S.’nin aranmasının olduğu ortaya çıktı.

Emniyette ifadeleri alınarak “kaçakçılık kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapılan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıca 2 sigortasız işçi çalıştıran işletmelere ise idari para cezası uygulandı.

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