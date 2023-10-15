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Erkeklerde kısırlığın en büyük nedeni o hastalık!

Erkeklerde kısırlığın en büyük nedeni o hastalık!

Erkeklerde testis torbası içerisinde yer alan damarların şişmesi ile bilinen varikosel hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan OP. Dr. Maıs Allahverdıyev, “Eğer testis çapında küçülme, yumuşama, sperm kalitesinde ve miktarında azalma mevcutsa hastaya varikoselektomi önerilmektedir” dedi.

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Sperm sayısında azalma, hareket zorluğu ve fonksiyon kaybıyla kendini gösteren varikosel hastalığı ile ilgili Özel Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Maıs Allahverdıyev, hastalığın belirtileri ve tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. OP. Dr. Maıs Allahverdıyev, “İlk önce testislerin normal sperm ve hormon üretmesi için vücut ısımızdan iki derece daha düşük ortamda olması gerekmektedir. Varikosel testislerin çevresinde ki pleksus pampiniformis dediğimiz toplar damarların genişlemesidir. Bu damarlar genişlediği zaman testisin çevresinde ki ısı vücut ısımıza yaklaşıyor, bu durumda testisler zarar görmeye başlıyor. Tabi ki testislerin varikosel de zarar görmesinin tek nedeni ısı değildir. Ek olarak damarlar genişlediği zaman bu damarlarda biriken zararlı maddelerde testise zarar verir” dedi.

Erken tedavinin önemli olduğunu da dile getiren Op. Dr. Maıs Allahverdıyev, “Böylece sperm üretiminde ve kalitesinde bozulma, testosteron azalması, testislerde ağrı, testis çapının küçülmesi, yumuşaması olabilir. Genelde hastalar testiste şişlik, ağrı veya çocuk olmadığı için başvurduklarında fizik muayene veya skrotal doppler ultrasonla tanı konur. Eğer testis çapında küçülme, yumuşama, sperm kalitesinde ve miktarında azalma mevcutsa hastaya varikoselektomi önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

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