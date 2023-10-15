BIST 8.113
DOLAR 27,76
EURO 29,21
ALTIN 1.725,74
HABER /  GÜNCEL

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Abone ol

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu programları sebebiyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Yarış için Ayasofya Meydanı, Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli, Harem ile Küçüksu arasındaki sahil yolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı-Galata Köprüsü yönünde trafik akışına izin verilemeyecek.

Tarihi Yarımada'da Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde trafik akışı olmayacak.

İETT'nin yaptığı duyuruya göre, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasındaki metrobüs seferleri, 12.15-14.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak. Bağcılar-Kabataş tramvay seferleri, Beyazıt Meydanı'nda kesilecek.

Ayrıca, Sirkeci arabalı vapuru, Üsküdar ve Harem iskelelerinden Eminönü İskelesi'ne yapılacak deniz seferleri 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Erkeklerde kısırlığın en büyük nedeni o hastalık!
Erkeklerde kısırlığın en büyük nedeni o hastalık!
Seyir halinde TikTok canlı yayını açan şoför cezayı yedi!
Seyir halinde TikTok canlı yayını açan şoför cezayı yedi!
Gece kulüplerine sahte içki baskını: Ünlü markaların şişelerine doldurup satmışlar!
Gece kulüplerine sahte içki baskını: Ünlü markaların şişelerine doldurup satmışlar!
Yargıtay'dan boşanma davalarına ilişkin emsal karar! Gelinin kaynanasıyla yaşaması....
Yargıtay'dan boşanma davalarına ilişkin emsal karar! Gelinin kaynanasıyla yaşaması....
AB liderleri İsrail-Filistin çatışması için olağanüstü toplanacak
AB liderleri İsrail-Filistin çatışması için olağanüstü toplanacak
İsrail'in Gazze saldırısı 9. gününde de sürüyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail'in Gazze saldırısı 9. gününde de sürüyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Zafer Partisi'nde istifa! Bakın hangi partiye katıldılar
Zafer Partisi'nde istifa! Bakın hangi partiye katıldılar
Antalya'da narkotik operasyonu: 44 kilo esrar ele geçirildi!
Antalya'da narkotik operasyonu: 44 kilo esrar ele geçirildi!
Adıyaman’da sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu!
Adıyaman’da sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu!
Dünya birincisi Yeni Zigana Tüneli'ni 1 milyondan fazla araç kullandı!
Dünya birincisi Yeni Zigana Tüneli'ni 1 milyondan fazla araç kullandı!
Diyarbakır’a 10 milyar TL’lik yatırım: 10 bin kişi istihdam edilecek!
Diyarbakır’a 10 milyar TL’lik yatırım: 10 bin kişi istihdam edilecek!
Biden, Abbas ve Netanyahu ile görüştü
Biden, Abbas ve Netanyahu ile görüştü