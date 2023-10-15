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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak

Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak

Yapılan yeni düzenlemeyle bir yıl kullanılmadığı için kapanan cep telefonları eski hat takıldığında yeniden kullanıma açılacak. Cep telefonlarının seri numaralarının koruma altına alındığı bu düzenlemeyle klonlama yapılan telefonlar da kapanacak.

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Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" ile IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme yapıldığını söyledi.

Bu değişikliğin devlet, sektör ve vatandaş açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Turnacı, düzenlemeyle devletin kayıt dışılığı önleyerek vergi kaybının önüne geçmeyi amaçladığını bildirdi.

Turnacı, bu adımla piyasada kayıtsız telefonların ticaretinin önüne geçileceğini dile getirdi.

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Düzenlemenin vatandaşları koruduğuna işaret eden Turnacı, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar için faydalı bir düzenleme yapıldı. Vatandaşların kullanmadıkları cep telefonlarının seri numaraları kopyalanarak kayıt dışı telefonlarda kullanılıyordu. Telefonunuzu uzun süre kullanmadığınız zaman bunu fark edemiyorsunuz ve kullanmak istediğinizde açtırmak için birçok işlem yaptırmanız gerekiyor. Yeni düzenlemeye göre telefonunuz bir yıl kullanılmayınca kapanıyor ancak eski hattınızı taktığınızda tekrar kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Böylece seri numarasının kopyalanmasının önüne geçilmiş oluyor. Yani düzenlemeyle vatandaşın telefonlarının seri numarası koruma altına alınmış oldu."

Turnacı, seri numarası klonlanan telefon tekrar açıldığında, kopyalama yapılan telefonun da kapanacağını anlattı.

Vatandaşın seri numarası kopyalamasının önüne geçmek için telefondan belirli sürede sinyal alması gerektiğini belirten Turnacı, bu sayede kopyalamanın önüne geçileceğini bildirdi.

Turnacı, klonlanmış cihazların kullanılmaması gerektiğini, bunun suç teşkil ettiğini söyledi.

Türkiye'de 3 milyondan fazla klonlanmış cihaz bulunduğunu tahmin ettiklerini belirten Turnacı, "Bu saatten sonra tekrar kopyalamanın önü kapanmış olacak. Legal kanal ise olumlu etkilenecek." dedi.

Turnacı, Türkiye'de cep telefonunda taksit sınırlaması olduğunu hatırlatarak, taksit sınırının esnetilmesinin sektöre nefes olacağını da sözlerine ekledi.

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