İran, Suriye üzerinden İsrail'e savaş açıyor! Esad da savaşa dahil oluyor

Bugün 9. gününe giren Hamas ile İsrail arasında devam eden savaşta endişe verici bir açıklama geldi. İsrail'in vurduğu Suriye de savaşa dahil oluyor. İran’ın İsrail’e karşı Suriye’de bir cephe açmaya hazırlandığını iddia edildi.

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İsrail ile Hamas arasındaki savaş 9. gününe girerken, 2 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail güne bombalayarak başlarken, dikkat çekici bir iddia geldi… İddianın kaynağı ise İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir diplomat… Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter), “İsrail havadan arka arkaya Şam ve Halep havalimanlarını vurdu. Bu da aklıma İran rejiminin stratejik silahları Suriye’ye yerleştirme ya da Suriye üzerinden taşımaya çalışıyor olabileceği iddiasını aklıma getirdi. İkinci olarak da İsrail’in bunu engellemeye kararlı olduğunu düşünüyorum” dedi. Suriye’nin savaşta bir cephe açacağı iddia edildi.

İran, Suriye üzerinden savaşa giriyor

Bu paylaşıma yanıt veren İsrail Dışişleri Bakanlığı Stratejik İlişkiler Başkanı Joshua Zarka, “Öncelikle İranlılar böyle yapıyor. İkinci olarak da biz İsrailliyiz” yanıtını verdi. İsrail medyası da dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı… İsrail gazetesi Maariv, İran’ın İsrail’e karşı Suriye’de bir cephe açmaya hazırlandığını iddia etti.

İsrail, Şam ve Halep havalimanlarını vurdu

Suriye, geçen hafta İsrail’in Şam ve Halep’teki havalimanlarını vurmakla suçlamıştı. Suriye Savunma Bakanlığı, sivillerin de kullandığı havalimanına düzenlenen saldırıyı kınamış ve bunu terör saldırısı olarak yorumlamıştı.

Öte yandan dün İran Dışişleri Bakanı, Hamas lideri İsmail Haniye ile dün Katar’ın başkenti Doha’da görüştü. Görüşmeden ortak işbirliğinin devamı kararı çıktı.