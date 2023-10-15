İmamoğlu ABD'ye gitmekten vazgeçti! Küresel Belediye Başkanı Yarışması'nı kazanmıştı:

2021 yılında ‘Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ödül konuşması yapmak için New York'a gitmekten vazgeçti. İmamoğlu'nun Filistin'de yaşanan savaş nedeniyle ABD'ye gitmekten vazgeçtiği öğrenildi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren 'Askıda Fatura' projesiyle 2021 yılında Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması'nı kazandı. Dünyadan 650 şehrin başvurduğu yarışmada, İstanbul'la beraber 50 şehir finale kaldı. Paris, Londra, New Orleans gibi şehirlerin de bulunduğu yarışmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul büyük ödüle ulaştı.

Ekrem İmamoğlu, bu ödül nedeniyle konuşmacı olduğu #CityLab2023 için New York’a gitmekten vazgeçti.

Gerçek Gündem'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, davetin eylül başında yapıldığını ve o dönemde dünya konjonktürünün böyle bir toplantıya katılmak için elverişli olduğunu ancak Filistin meselesinin büyümesi sonrası New York’a gidilmeme kararı alındığını belirtildi.

İmamoğlu’nun 18 Ekim’de konuşmacı olduğu toplantıda New York'un 108. Belediye Başkanı Michael R. Bloomberg, Bloomberg LP ve Bloomberg Philanthropies Kurucusu Vishaan Chakrabarti, Huşunun Yeni Bilimi kitabının yazarı Dacher Keltner, Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı ve Eski Louisiana Belediye Başkanı Mitch Landrieu, New Orleans, Louisiana eski belediye başkanı; Birleşik Şehirler İcra Direktörü Anthony Smith da birer konuşma yapacaktı.