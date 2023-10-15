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Lübnan Hizbullahı’ndan İsrail’e füze saldırısı: 1 İsrailli öldü!

Lübnan Hizbullahı’ndan İsrail’e füze saldırısı: 1 İsrailli öldü!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’daki Hizbullah noktalarından İsrail’in kuzey sınırındaki askeri mevziye yapılan füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail-Hamas arasındaki çatışmalarda 9’uncu güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’daki Hizbullah noktalarından ülkenin kuzey sınırındaki askeri mevzilere füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Shtula kasabasında güdümlü tanksavar füzesi ile gerçekleştirilen saldırıda 40’lı yaşlarda 1 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, yaralanan 3 kişinin ise Nahariya'daki Galilee Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun füze atışına karşılık Hizbullah noktalarına ateş açtığı bildirildi.

Öte yandan, Lübnan Hizbullahı tarafından yapılan açıklamada ise, güdümlü tanksavar füze saldırılarının sorumluluğu üstlenilirken, İsrail’in Lübnan’daki son saldırılarına yanıt olarak düzenlendiği açıklandı.

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