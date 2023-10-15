7 kişi öldü, 40 yaralı var! Sivas'taki feci kazada yeni gelişme

SİVAS Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 7 kişinin öldüğü, 24’ü ağır 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İstanbul’dan Van’a gitmekte olan Selim A. idaresindeki otobüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi ölürken, 24’ü ağır 40 kişi yaralandı.

Kazanın ardından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı görevlendirdiği iki cumhuriyet savcısı ile kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kazanın nedeni, kazada ihmal bulunup bulunmadığı çok yönlü olarak araştırılıyor.