İsrail'in Gazze saldırısı 9. gününde de sürüyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İSRAİL, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor. Saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu bildiriliyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim’de İsrail’e sızarak saldırılar düzenlediği, ülkenin güneyindeki Be'eri ve Kfar Aza yerleşimlerini ziyaret etti. Netanyahu, kara harekatı sinyali verdi.

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İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi. İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.

24 saatte çoğu çocuk ve kadın 300 Filistinli öldürüldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı. Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti. Yaralı çocukların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Netanyahu: Bir sonraki aşama geliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Netanyahu, Gazze’de etkin Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tuguylarının 7 Ekim’de İsrail’e sızarak saldırılar düzenlediği, ülkenin güneyindeki Be'eri ve Kfar Aza yerleşimlerini ziyaret etti. Netanyahu, askerlerle sohbeti sırasında, “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor.” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun sözleri, Gazze sınırında günlerdir yoğun sevkiyat ve yığınak yapan İsrail ordusunun kara harekatına gireceği şeklinde anlaşıldı.

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ve Mahmud Abbas'la görüştü ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Abbas ile görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e yönelik "hain saldırısını" kınarken, Hamas'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını temsil etmediğini belirtti. Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde ise İsrail'e olan "sarsılmaz" desteğini teyit etti. Biden, sivillerin korunmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini belirtirken, tüm ülkelerin "Hamas'ı terör örgütü olarak kınaması gerektiğinin" altını çizdi.

ABD: 29 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından AA'ya yapılan açıklamada, İsrail-Hamas savaşında 29 ABD vatandaşının öldüğü belirtilerek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi. ABD vatandaşlarının ne şekilde öldükleri ve kimliklerine dair detay paylaşılmayan açıklamada, 15 ABD vatandaşı ile oraya yaşayan 1 kişiden de haber alınamadığı aktarıldı.

İsrail-Filistin çatışması nasıl başladı?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.