Petro: Hamas'ı İsrail istihbaratı Mossad tasarladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin halkının bölünmesi amacıyla Hamas'ın İsrail tarafından tasarlandığını söyledi.

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Petro, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İsrail-Filistin" sorununa ilişkin kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Daha önce FARC'ı (eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) desteklediğimi söyleyenler, şimdi aynısını Hamas için söylüyor. Hamas, Filistin halkının bölünmesi ve cezalandırılması bahanesiyle Mossad tarafından tasarlandı. Onurlu halklar arasındaki diyaloğun yerine apartheid, baskı, umutsuzluk ve kanlı terörizm aldı. Asıl istedikleri Filistin halkını eski topraklarından sürmek ve yok etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da Hitler'in 1933'te iktidara gelmesinin ardından demokrasinin ve özgürlüğün yok edildiğini hatırlatan Petro, "Yahudi halkından, herhangi bir yerde ve zamanda insanların yok edilmesine karşı bunu reddetmeyi öğrendim" ifadelerini kullandı. Petro, isim vermeden bazı kesimleri sert şekilde eleştirerek, şunları kaydetti:

"Katledilen yüzbinlerce Kolombiyalının ölümünü anlatan hadiselere kulaklarını tıkadılar ve hatta öldürülmelerini alkışladılar. Gösteriler yasaklanıyor, medya sansürleniyor, masum insanların, çocukların ölümü karşısında sessiz kalmamızı istiyorlar. Çocukların bombalanması bir savaş pratiği haline dönüştü."

Petro, 9 Ekim'deki paylaşımında "Gazze'ye elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" diyen İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın sözlerini, Nazilerin söylemlerinebenzetti.

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan'ın, sosyal medyadan Petro'yu "Auschwitz toplama kampına" davetine de yanıt veren Kolombiya Cumhurbaşkanı, "Ben zaten Auschwitz toplama kampındaydım ve şimdi bunun Gazze'ye kopyalandığını görüyorum." sözlerini sarf etti.

Petro, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmış, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılardan bu yana yaptığı paylaşımlarla Petro, Filistin'in maruz kaldığıhaksızlıklara dikkatiçekiyor.