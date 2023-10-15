İzmir’de fabrikanın çatısından düşen işçiden acı haber

İzmir’in Bergama ilçesinde, ek iş olarak çalıştığı fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır bir firmada çalışan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Armanarlı, ek iş olarak çalıştığı fabrikanın çatısından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Armanarlı, ambulans ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.