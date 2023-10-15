Tunus, Filistin için acil insani yardım uçağı gönderdi

Tunus, Filistin için tıbbi malzeme taşıyan bir yardım uçağının Mısır'a gönderildiğini duyurdu.

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Tunus Cumhurbaşkanlığından, Filistin için gönderilen acil yardım uçağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrısıyla Tunus Kızılayı tarafından kardeş Filistin halkı için toplanan 12 ton civarında yardım malzemesini taşıyan askeri uçak başkent Tunus'tan Mısır'a doğru hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Gelecek günlerde başka yardım uçaklarının daha gönderileceği belirtilen açıklamada, Tunus Kızılayının Filistin Kızılayı ile koordineli çalıştığı ve talepler doğrultusunda yardım malzemelerinin gönderildiği aktarıldı.