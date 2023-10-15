BIST 8.113
DOLAR 27,76
EURO 29,21
ALTIN 1.725,74
HABER /  DÜNYA

Tunus, Filistin için acil insani yardım uçağı gönderdi

Tunus, Filistin için acil insani yardım uçağı gönderdi

Tunus, Filistin için tıbbi malzeme taşıyan bir yardım uçağının Mısır'a gönderildiğini duyurdu.

Abone ol

Tunus Cumhurbaşkanlığından, Filistin için gönderilen acil yardım uçağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrısıyla Tunus Kızılayı tarafından kardeş Filistin halkı için toplanan 12 ton civarında yardım malzemesini taşıyan askeri uçak başkent Tunus'tan Mısır'a doğru hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Gelecek günlerde başka yardım uçaklarının daha gönderileceği belirtilen açıklamada, Tunus Kızılayının Filistin Kızılayı ile koordineli çalıştığı ve talepler doğrultusunda yardım malzemelerinin gönderildiği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in kara harekatı sonrası Gazze'ye ne olacak? İlk kez açıklandı! Hamas detayı olay
İsrail'in kara harekatı sonrası Gazze'ye ne olacak? İlk kez açıklandı! Hamas detayı olay
Özel bakımevinde 6 kişi hastanelik oldu, biri hayatını kaybetti!
Özel bakımevinde 6 kişi hastanelik oldu, biri hayatını kaybetti!
Trabzon'da bir kişi "sınavsız ehliyet" vaadiyle dolandırıldı!
Trabzon'da bir kişi "sınavsız ehliyet" vaadiyle dolandırıldı!
İzmir’de fabrikanın çatısından düşen işçiden acı haber
İzmir’de fabrikanın çatısından düşen işçiden acı haber
Futbolcular büyük tehlike altında! Kafa vuruşu riski 2 kat artırıyor!
Futbolcular büyük tehlike altında! Kafa vuruşu riski 2 kat artırıyor!
Acil kan bağışı çağrısı yapıldı! Ölü sayısı 2 bini aştı
Acil kan bağışı çağrısı yapıldı! Ölü sayısı 2 bini aştı
Motorine çok deli zam geliyor! 40 lirayı bulacak! 15 Ekim 2023 akaryakıt güncel fiyatları...
Motorine çok deli zam geliyor! 40 lirayı bulacak! 15 Ekim 2023 akaryakıt güncel fiyatları...
7 kişi öldü, 40 yaralı var! Sivas'taki feci kazada yeni gelişme
7 kişi öldü, 40 yaralı var! Sivas'taki feci kazada yeni gelişme
İsrail'in Gazze saldırısı 9. gününde de sürüyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail'in Gazze saldırısı 9. gününde de sürüyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var
47'den fazla Filistinli aile nüfustan silindi! Filistin resmi ajansı WAFA yayınladı!
47'den fazla Filistinli aile nüfustan silindi! Filistin resmi ajansı WAFA yayınladı!
Yeşil Sol Parti'nin yeni adı HEDEP oldu! Yeni eş başkalar Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan
Yeşil Sol Parti'nin yeni adı HEDEP oldu! Yeni eş başkalar Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan
Petro: Hamas'ı İsrail istihbaratı Mossad tasarladı
Petro: Hamas'ı İsrail istihbaratı Mossad tasarladı