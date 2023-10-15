İranlı yönetmen ve eşi evinde ölü bulundu

İran uyruklu ünlü yönetmen Dariush Mehrjui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar'ın cansız bedenleri evlerinde bulundu. İran polisi cinayetin nedenini henüz bilinmediğini aktarırken çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

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İranlı ünlü yönetmen Dariush Mehrjui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, cumartesi günü Alborz'un Zibadasht kasabasındaki evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölüm nedeni bilinmezliğini korurken bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nda (IRNA) yer alan habere göre, olaya ilişkin açıklama yapan İran polisi cinayet nedeninin hala bilinmediği ancak ölüm nedenlerinin boyun ve vücut kısımlarında olan bıçak darbelerinden kaynaklandığını aktardı.

İran Kültür ve İslami Rehberlik Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, paylaştığı mesajda olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailelerine ve ülkenin sanat ve sinema camiasına başsağlığı diledi.

83 yaşındaki yönetmenin dünyaca ünlü filmleri İnek, Mina Çemberi, Kiracılar, Hamun, Leyla, Armut Ağacı, Sentur Çalan, Laminur olarak sıralanırken oyuncu Vahideh Mohammadifar da bilinen birçok filmde yer aldı.