BIST 8.113
DOLAR 27,76
EURO 29,21
ALTIN 1.725,74
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Açık lise kayıt tarihinde son gün yarın!

Açık lise kayıt tarihinde son gün yarın!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 16 Ekim 2023 saat 17.00’de sona erecek. Kayıt yaptıracak öğrenciler, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabilecek. Kayıt yenileme ücreti ise 160 lira.

Abone ol

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı 15 Eylül’de 2023’te başlatılmıştı. İlk kayıt ve kayıt yenilemek isteyen öğrenciler için işlemler yarın saat 17.00’de sona erecek. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme ve ilk kayıt yaptıracak öğrenciler, MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kayıt yenileme sınav ücreti olan 160 lira anlaşmalı bankalara yatırılabilecek.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde açık liseye geçişte birtakım sınırlamalar getirilmişti. Yönetmeliğe göre, milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnai durumlar dışında açık öğretim lisesine geçiş yapılamayacak.
Ayrıca, örgün eğitimde devam eden öğrenciler sınıfta 2 yıl kalmadığı sürece örgün eğitimin dışına çıkamayacak.

MEB
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tamamlandı!
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tamamlandı!
Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısı yapıldı!
Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısı yapıldı!
İstanbul'un yeni metro hattı şubat ayında hizmete açılacak!
İstanbul'un yeni metro hattı şubat ayında hizmete açılacak!
İranlı yönetmen ve eşi evinde ölü bulundu
İranlı yönetmen ve eşi evinde ölü bulundu
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Güvenlik güçleri son 120 günde 80 bin 572 uyuşturucu operasyonu düzenledi
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Güvenlik güçleri son 120 günde 80 bin 572 uyuşturucu operasyonu düzenledi
TBMM'de yeni haftanın gündemi ekonomi olacak
TBMM'de yeni haftanın gündemi ekonomi olacak
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda ödül töreni
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda ödül töreni
Tunus, Filistin için acil insani yardım uçağı gönderdi
Tunus, Filistin için acil insani yardım uçağı gönderdi
İsrail'in kara harekatı sonrası Gazze'ye ne olacak? İlk kez açıklandı! Hamas detayı olay
İsrail'in kara harekatı sonrası Gazze'ye ne olacak? İlk kez açıklandı! Hamas detayı olay
Özel bakımevinde 6 kişi hastanelik oldu, biri hayatını kaybetti!
Özel bakımevinde 6 kişi hastanelik oldu, biri hayatını kaybetti!
Trabzon'da bir kişi "sınavsız ehliyet" vaadiyle dolandırıldı!
Trabzon'da bir kişi "sınavsız ehliyet" vaadiyle dolandırıldı!
İzmir’de fabrikanın çatısından düşen işçiden acı haber
İzmir’de fabrikanın çatısından düşen işçiden acı haber