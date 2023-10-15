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Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti!

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 17 Ekim Salı günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

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