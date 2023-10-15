2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nda “iyilik” için koştular

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE) tarafından “İyiliğe Koşuyoruz” temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Konya Yarı Maratonu” 26 ülkeden 15 bin sporseverin katılımıyla yapıldı.

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AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa AK ve Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncularının da katılımıyla Kışla Caddesi üzerinde kurulan başlangıç ve bitiş çizgisinde saat 08.30’da önce 10 kilometre koşusunun ardından 21 kilometrelik Uluslararası Yarı Maratonun startı verildi.

“Uluslararası Konya Yarı Maratonu bir marka olma yolunda ilerliyor”

Yarış öncesinde konuşan Mehmet Baykan, bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonun geçen yıla göre daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini ifade etti. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nun bir marka olma yolunda yıllar geçtikçe daha da güzelleşeceğini kaydeden Baykan, “Konya’nın güzellikleri, tarihi, estetiği, gün yüzünde olanlar ön plana çıkacak. Yurt içinden ve yurt dışından katılımcılara başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve ekibine bu güzel spor organizasyonu için teşekkür ediyorum. Konya’nın spor şehri tarafının, son yıllarda kazanmış olduğu birçok spor tesisinin ön plana çıkması adına çok faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum” dedi.

Uğur İbrahim Altay: “Gelirler SOBE’ye bağışlanacak”

Uğur İbrahim Altay, yaptıkları tüm organizasyonları bir sosyal sorumluluk olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nun tüm gelirlerinin bu yıl da Türkiye’nin en büyük otizm merkezi olan SOBE Vakfı’na bağışlanacağını ifade etti. Tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Altay, “Konya bir spor şehri. 2022’de ‘İslam Ülkeleri Spor Başkenti’ olmuştuk. 2023’te de ‘Dünya Spor Başkenti’ unvanını taşıyoruz. Avrupa’da Madrid’den sonra ikinci, Türkiye’de ilk kez bir şehir ‘Dünya Spor Başkenti’ unvanını taşıyor. Bu unvanı taşımak için yapılan değerlendirmelerde Konya’nın spor altyapısı, tesisleri ve insanların spora yatkınlığı çok önemli bir etken oluşturdu. Biz de Konya Yarı Maratonu’nu düzenleyerek özellikle şehir dışından gelen vatandaşlarımızın Konya sokaklarında koşmasını arzu ediyoruz. Bu yıl geçen yıla göre çok yoğun bir katılım var. Özellikle katılımın artarak devam ediyor olması bizi cesaretlendirdi” açıklamasını yaptı.

“Konya’nın tanıtılması adına çok önemli bir organizasyon”

Altay, yarışları; 10 kilometre koşusu, 21 Kilometrelik Yarı Maraton ve Halk Koşusu kategorilerinde düzenlediklerini hatırlatarak, “Bu organizasyonları ayrıca şehirde yaşayan vatandaşlarımızın her gün araçla geçtikleri yerlerin yaylara ait olduğu bir zaman diliminde Konya’yı teneffüs etmeleri adına çok verimli ve önemli buluyorum. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Konya halkına bize gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Konya’nın tanıtılması adına çok önemli bir organizasyon oldu. Tüm sporculara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mustafa Kavuş: “Ne zaman bir iyilik hareketi olsa Konya hep içinde”

Mustafa Kavuş, Konya'nın iyilikler, güzellikler ve Mevlana’nın şehri olduğunu ifade ederek, "Mevlana’nın hoşgörüsüyle yetişmiş ve onunla özümsenmiş bir şehir. Bugün de biz tüm Konya olarak hatta Konya’ya gelen birçok misafirimizle yaklaşık 15 bin kişiyle beraber SOBE için iyiliğe koşuyoruz. Katılım çok güzel. Geçen sene de kalabalıktı ama her yıl artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bir iyilik hareketi olsa Konya hep içinde, Konyalılar hep içinde ve bu sinerji ve enerji her tarafa yayılıyor. Herkesi çağırıyor ve kapsıyor" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Pekyatırmacı: “Büyük bir sosyal sorumluluk projesine de dönüşmüş durumda”

Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Atletizm Federasyonu’na teşekkür ederek şöyle konuştu:

“2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu, artık Konya’nın bir markası olma yolunda ilerliyor. Bu sene 26 ülkeden 15 bin koşucumuz bu maratona katıldı. Maratonun en önemli özelliklerinden biri de tüm gelirlerin SOBE’ye bağışlanacak olması. Bu yarı maratona katılan tüm sporcularımızın, koşucularımızın buradaki katkıları tamamen SOBE’ye gidecek. Bu yüzden büyük bir sosyal sorumluluk projesine de dönüşmüş durumda. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.”

Hasan Kılca: “Bugün aynı zamanda adımlarımızı iyiliğe atıyoruz”

Hasan Kılca da, “Konyamız Hazreti Mevlana’nın, sevginin, barışın şehri. Buraya onun ‘gel’ çağrısıyla gelen tüm sporcu kardeşlerimize ‘hoş geldiniz’ diyorum. İnşallah Konya’dan memnun ayrılırlar. Bugün aynı zamanda adımlarımızı iyiliğe atıyoruz. Önemli bir sosyal sorumluluk projesini de yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu organizasyonun gelirleri de otizmli bireyler için Türkiye’de büyük hizmetler yapan SOBE Vakfımıza bağışlanacak. Bu da ayrı bir güzellik. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Fatih Çintimar: “Spor başkenti olan bir şehrin böyle bir maratonu olması gerekiyor”

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz yarı maraton ve halk koşusu Konya’ya hakikaten yakıştı. Konya Spor Başkenti unvanını almış bir şehrimiz. ‘Spor Başkenti’ olan bir şehrin de böyle bir maratonu olması gerekiyor. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Hakikaten çok profesyonel bir ortamdayız. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası takvimde de yerini alarak devam edecek. Buraya emek veren, bu organizasyonu yapan bütün gönüllü ekibe, bütün belediye ekibimize ve emniyet güçlerimize, yolda görev yapan hakemlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Birol Aydın: “Milli sporcularımızla beraber Konya’da bulunmaktan büyük zevk duyuyorum”

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da şu ifadeleri kullandı:

“Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayelerinde, bütün belediyelerimizin desteğiyle bugün iyiliğe koştuk. Biz de bugün Avrupa Şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımımızla buraya geldik. Burada bir farkındalık yaratılıyor. Bugün milli sporcularımızla beraber Konya’da bulunmaktan büyük bir zevk duyuyorum. Ayrıca Konya bugün A Milli Futbol Takımımıza da ev sahipliği yapıyor. İnşallah akşam da A Milli Futbol Takımımız ile beraber orada olacağız. Bugün bu maratonda iyiliğe koşan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Konya’nın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizde büyük emeği var. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımıza destek, onun emeklerini boşa çıkarmamanın mutluluğuyla davet gelince biz de özel sporcularımızla Konya’ya koşarak geldik. Bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Mustafa Ak: “Gelirlerinin SOBE Vakfı’na bağışlanması ayrı bir güzellik katıyor”

SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, “Bu güzel günde, güzel organizasyonu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyoruz. Her yönüyle güzel bir organizasyon. Gelirlerinin SOBE Vakfı’na bağışlanması ayrı bir güzellik katıyor. Bu gelirlerin bize aktarılmasının yanı sıra otizmin tanınırlığının artırılması için de önemli bir fırsat. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Bu yıl ikincisi büyük coşkuya sahne olan Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na Türkiye ile birlikte 26 ülkeden katılan sporcular otizm farkındalığı ve “İyilik İçin” temasıyla koştu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maratonda dereceye giren sporcular için Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi otoparkında oluşturulan etkinlik alanında ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödüllerini AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol verdi.

Yarışlarda ilk üçe giren isimler

10 kilometre kadınlar yarışında; 00:37:10’luk derecesiyle Gamze Bulut Duvar birinci; 00:37:39’la Ezgi Kaya ikinci; 00:38:25’lik derecesiyle Merve Karakaya üçüncü oldu. 10 kilometre erkekler yarışında; 00:31:55’lik derecesiyle İsmail Taşyürek birincilik kürsüsüne çıkarken; 00:32:09’la Taner Tunçtan ikinci; 00:32:59’la İbrahim Karateker de üçüncü oldu. 21 kilometre erkekler yarışında 01:03:32’lik derecesiyle Frankline Keitanyi Ngelel birinci olurken; 01:03:37’lik derecesiyle Sang Benard Cheruiyot ikinci; 01:04:06’lık derecesiyle Ayetullah Aslanhan ise üçüncü oldu. 21 kilometre kadınlar yarışında 01:10:30’luk derecesiyle Ivyne Jeruto Lagat birinci olurken; 01:13:46 ile Derya Kunur ikinci; 01:16:10’luk derecesiyle Bahar Atalay ise üçüncü oldu.

Maraton halk koşusu ile tamamlandı

Yoğun katılımın olduğu 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu saat 11.30’daki 2,7 kilometrelik Halk Koşusu ile sona erdi. Kılıçarslan Meydanı’nda başlayıp biten koşuya Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu okçu Mete Gazoz, Konya protokolü ve her yaştan binlerce Konyalı sporsever katıldı.

Halk koşusu startında konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, beden ve ruh sağlığı için sporun çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Obeziteyle mücadele başta olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu perspektife de çok uygun böylesine bir faaliyet. Sağlıklı yaşam için hareket, harekette bereket var diyoruz. Bu berekete vesile olan belediyelerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

İbrahim Altay: “Maratonun en kıymetli kısmı halk koşusu”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarı maratonun en kıymetli kısmının Halk Koşusu olduğunu vurguladı. Başkan Altay, “Çünkü şehir sadece araçlara ait değil. Şehrin sahibi bizleriz. Onun için çocuklarımızla, eşlerimizle her zaman araçla geçtiğimiz yerlerden yürüyerek, bu şehri daha iyi teneffüs etme imkanı buluyoruz. Katılımın her geçen yıl artıyor olması bizi cesaretlendiriyor. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz: “Böyle anlamlı bir organizasyonda olduğum için mutluyum”

Yürüyüş esnasında maratonla ilgili görüşlerini paylaşan şampiyon sporcu Mete Gazoz ise, böyle anlamlı bir organizasyonda olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Maraton için Konya’da bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirten sporcular da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Konya Yarı Maratonu’na halk koşusuyla birlikte yaklaşık 15 bin sporcu katıldı.