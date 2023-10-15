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Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Kulübün açıklamasına göre, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde antrenman maçı yaptı.

Karşılaşmayı mavi takım, kırmızı takıma karşı 3-2 kazandı.

Mavi takımda Erhan, Murat, Ziya, Alaaddin, Caner, Poungouras, Kvet, Abdulkadir, Saiz, Barrow ve Koita forma şansı bulurken, kırmızı takım ise Muammer, Burak, Samba, Appindangoye, Uğur, Charisis, Keita, Eren, Hakan, Emrah ve Manaj 11'iyle maça çıktı.

Mavi takımın gollerini Kvet, Sinan ve Oğuzhan atarken, kırmızı takımın gollerini ise Emrah ve Eren kaydetti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

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