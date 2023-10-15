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Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı!

Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı!

Kırıkkale'de domates yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu park halindeki 5 araca çarparak devrildi. Sigorta ve muayene olmadan trafiğe çıkan kamyon sürücüsüne toplamda bin 387 lira para cezası kesildi.

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Kaza, Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 71 DS 375 plakalı domates yüklü kamyon, sokaktan rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu park halindeki 5 araca çarpıp, yan devrildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu, sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerince yapılan kontrolde kamyonun sigortası ve muayenesinin olmadığı tespit edildi, toplamda bin 387 lira para cezası kesti. Kullanılamaz hale gelen araçlar yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kamyonun park halindeki arabasına çarptığını ifade eden İbrahim Kurt, "Yukarıdan kamyon geliyor bir tane arabaya vuruyor, arkasından da başka bir arabaya vuruyor. Toplamda 5 tane arabaya vuruyor, devriliyor. Benim arabanın da ön ve orta kapısı arka çamurluğa vuruyor" dedi.

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