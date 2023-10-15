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Uşak'ta düzenlenecek festival ertelendi

Uşak'ta düzenlenecek festival ertelendi

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenmesi beklenen Genç Kuşak Teknoloji Festivali ertelendi.

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Uşak Belediyesi tarafında 20-21-22 Ekim düzenlenecek olan Genç Kuşak Teknoloji Festivali ertelendi. Uşak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Sevgili gençler, Genç Kuşak olarak ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz, bu yıl da Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında “Gençlik ve Teknoloji” temasıyla ve özel içerikleriyle sizlerle buluşturmayı planladığımız festivalimiz için yoğun bir hazırlık gerçekleştirdik. Ancak bildiğiniz gibi Filistin’de ve İsrail’de meydana gelen çatışmalar devam ediyor. Özellikle Gazze Şeridine yönelik yapılan saldırılarla büyük bir insanlık dramı yaşanıyor; adeta bir toplum yurtlarından oluyor. Her gün yeni ve tahammülü zor can kayıplarına hep birlikte tanık oluyoruz. Böyle bir dönemde Genç Kuşak olarak sağduyuyla hareket ederek; bir yanda göz yas varken diğer yanda festival yapmanın doğru olmayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda festivalimizi ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız. Bölgede akan gözyaşlarının dinmesini, en kısa sürede barış ve huzurun yeniden tesis edilmesini diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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