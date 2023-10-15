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CHP İl Kongresi'nde gergin anlar!

CHP İl Kongresi'nde gergin anlar!

CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nın 38. Olağan Kongresi'nde, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile partililer arasında bir tartışma meydana geldi.

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Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetimler Binası Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda yapılan CHP Çanakkale 38’nci Olağan İl Kongresi'nde zaman zaman gergin anlar yaşandı. 547 delegesi bulunan CHP Çanakkale’de il başkanlığı için Av. Levent Gürbüz ile Özgür Şimşek yarıştı. CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan'ın eski Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte'nin Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmayla alakalı sözleri salonda gergin anlar yaşanmasına sebep oldu.

Güneşhan’ın sözlerine bazı partililer tepki gösterirken, Süleyman Erte de sahneye kadar gelerek Güneşhan’a "Benim adıma konuşma yapamaz" diyerek tepki gösterdi. Milletvekili Güneşhan ise, Süleyman Erte’ye "Geç yerine geç" diyerek karşılık verdi. Süleyman Erte, Kumkale Belediye Başkanı olduğu dönemde nüfusla ilgili yorum yapan Milletvekili Güneşhan’a, "Nüfus konusunda böyle bir şey söyleyemezsiniz" dedi. Güneşhan ise, "Söylerim. Kumkale ne durumda, Kumkale. Kumkale’yi köy yaptın, köy. Konuşma" şeklinde karşılık verdi. Tartışmaların ardından Süleyman Erte ve bazı partililer salonu terk etti.

Sahne önüne kadar gelen partili bir kadın ise, "Çanakkale milletvekilisiniz, taraf tutamazsınız. Bir kadına hakaret edemezsin. İsmet Bey bir kadına hakaret ettiniz. Özür dileyin” diyerek tepkisini dile getirdi. Kadın daha sonra salondan ayrıldı.

Adaylar Av. Levent Gürbüz ve Özgür Şimşek’in konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Kongrede seçimi Av. Levent Gürbüz kazandı.

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