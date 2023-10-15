A Milli Takım EURO 2024'te!

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Vincenzo Montella'nın öğrencileri rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi.

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A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile kozlarını paylaştı.

Kritik maçta Vincenzo Montella'nın öğrencileri rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

A Milli Takım, bu galibiyetle EURO 2024'e gitmeyi garantiledi.

Ay-yıldızlıların galibiyet golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83 ve 90+2. dakikada Cenk Tosun ve 87'de Kerem Aktükoğlu'dan geldi.

Türkiye - Letonya maçının önemli anları

MS: UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılmayı garantiledi.

90'GGGOOOOOOOOOLLLLL! 90+2' Cenk Tosun skoru 4-0 yaptı. Savunmanın hatasında topu kazanan İsmail hızla rakip kaleye yöneldi. Ceza sahasında pasını Cenk Tosun'a aktardı. Cenk de yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.

88'GOOOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu farkı üçe çıkardı. Ani gelişen Milli Takım atağında Yusuf, topu sağ kanattan sürerek içeri girdi ve pasını Kerem'e verdi. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

83'GGGOOOOOLLLLLLL! Cenk Tosun skoru 2-0 yapan golü attı. Samet sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Cenk'in kafa vuruşula top ağlara gitti.

63'Letonyalı oyuncular Salih'in pozisyonu için penaltı itirazında bulundu ve iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

62'Sol kanattan kullandılan köşe vuruşunda Ikanuieks'in kafa vuruşunda Salih, topu çizgiden çıkardı.

46'Konya'da mücadelenin ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

41'Cenk sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

36'Hakan sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

34'Cenk sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

28'Salih ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Salih'in şutunda top kalecide kaldı.

Gol21'Barış Alper sol çaprazdan içeri ortaladı. Arka direkte bulunan Hakan topa dokunamadı ve takibini sürdüren Yunus yaptığı vuruşta ağları havalandırdı. VAR incelemesinin ardından ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

12'Hakan sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Arka direkte topla buluşan Samet de içeri ortaladı. Kale önünde Cenk'in kafa vuruşunda top üsttan auta gitti.

8'Daskevics sol kanattan içeri çevirmek istedi. Salih'in ayak koyduğu top kornere çıktı.

4'Abdülkerim'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve Milli maç başladı.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, İrfan, Kerem, Cenk

Letonya: Ozols, Dubla, Balodis, Daskevics, Emsis, Ikaunieks, Savalnieks, Jaunzems, Uldrisis, Saveljevs, Ciganiks

Türkiye Milli Takımı maç kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray).