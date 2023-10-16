AK Parti'den 81 ilde isim isim anket! 350 anketten ne çıktı? Ne zaman açıklanacak?

AK Parti 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimlerle ilgili çalışmalarına hız verdi. Her ilde belediye başkanını belirlemek için isim isim anket yapılırken, anket sonuçları Kasım ayında açıklanacak. Her il için ayrı seçim kampanyası teması belirlenecek. İstanbul'da seçik kampanyasının teması 'kentsel dönüşüm' olacak.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçiminin bittiği gün kurmaylarına yerel seçim hazırlıklarına başlamaları talimatını verdi. Bununla birlikte seçim sonuçlarının analiz edilmesini istedi. Seçim İşleri Başkanlığı 1950'den 2023'e kadar yapılan tüm sonuçların rakamsal analizini yaparken, AR-GE başkanlığı ise seçmen davranışlarını analiz edecek anketler düzenledi.

14 Mayıs'tan bugüne 350 anket yapıldı

Mayıs ayından Ekim ayına kadar toplamda 350 anket yapıldı. Metropoller ve ilçeler dâhil seçmen davranışını etkileyen etmenler araştırıldı. Seçmen neden AK Partiye oy veriyor ya da vermiyor bunun cevabı alındı.

İsim anketleri Kasım'da başlayacak

AK Parti henüz isim bazlı anket yaptırmadı. Başkan adayı için isim bazlı anketler Kasım'da başlayacak. Parti tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir için ortaya atılan isimlerle ilgili herhangi bir anket yapılmadı. İlk etapta vatandaşa açık uçlu anket yapılacak ve seçmenin kimi istediği sorulacak.

Büyük şehirlerde benzer sorunlar var

İstanbul'da AK Parti seçim kampanyaları kapsamında öncelik ulaşım ve deprem olacak. 2019 seçim vaatlerinde muhalefetin vaatlerini yerine getirmediği anlatılacak. Mültecilerin kontrol altında tutulması, geri dönüş projelerini makro politikalarının hızlandırılması ve ekonomi de kampanyada yer alacak. Ankara'da benzer sorunların ön plana çıktığı öğrenildi.