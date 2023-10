Blinken açıkladı: Refah Sınır Kapısı yeniden açılacak

İsrail-Filistin arasında süren çatışmayla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Mısır, Gazze'deki insanlara birçok maddi destek sağladı ve Refah yeniden açılacak. Yardımı almak ve ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak için Birleşmiş Milletler'le, Mısır'la, İsrail'le ve diğerleriyle bir mekanizma kuruyoruz." dedi.

Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır’dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölge için son derece zor ve çok hassas bir dönem olduğunu belirten Blinken, “Buraya dört temel hedefle geldik; ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu açıkça ortaya koymak, çatışmaların başka yerlere yayılmasını önlemek, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için çalışmak ve Gazze'de mevcut olan insani krize çözüm bulmak” dedi.

İsrail'in Hamas'ın saldırılarına karşı kendisini savunma ve bu saldırıların tekrarlanmaması için elinden geleni yapma hakkı olduğunu söyleyen Blinken, “Başkan Biden'ın da söylediği gibi, İsrail'in bunu nasıl yaptığı önemli. Bunu, sivillere zarar vermemek için mümkün olan her türlü tedbiri alarak, insan hayatı ve insanlık onuru için sahip olduğumuz ortak değerlere zarar vermeden yapması gerekiyor” dedi. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların patlak vermesinin ardından şu ana kadar 6 ülkeyi ziyaret ettiğimi ifade eden Blinken, ziyaretleri sırasında yaptığı hemen hemen her görüşmede bu çatışmaların başka yerlere yayılmamasını sağlamak için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiği, masumların hayatlarının korunması ve Gazze'de ihtiyacı olan Filistinlilere yardım sağlanması yönünde ortak bir görüş olduğunu belirtti. Gazze Şeridi’ne insani yardımların sağlanması için çalıştıklarını aktaran Blinken, Büyükelçi David Satterfield'in ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi olarak bugün göreve atandığını ve bu konuya odaklandığını belirtti.

Provokasyon değil, caydırıcı olması hedefleniyor

ABD’nin İsrail’e destek amacıyla en büyük iki uçak gemisini bölgeye konuşlandırmasına değinen Blinken, “Bu bir provokasyon değil, caydırıcı olması hedefleniyor. Hiç kimsenin yangını körükleyecek bir şey yapmaması gerektiğinin açıkça belirtilmesi amaçlanıyor” dedi.

Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı konusunda Cumhurbaşkanı es-Sisi ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Blinken, “Mısır, Gazze'deki insanlara birçok maddi destek sağladı ve Refah yeniden açılacak. Yardımı almak ve ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak için Birleşmiş Milletler'le, Mısır'la, İsrail'le ve diğerleriyle bir mekanizma kuruyoruz. Büyükelçi Satterfield'ın bu görevi üstlenmesinin nedeni de tam olarak budur. Başkan onu bugün atadı. Bunu ileriye taşıyabilmemiz için tüm teknik detayları çözmek üzere yarın sahada olacak” dedi.