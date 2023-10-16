İsrail'in fosfor bombası kullandığı bir kez daha kanıtlandı! İşte can alıcı fotoğraflar...
Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını kanıtlarla belgeledi. Kanıtlar arasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da bulunuyor.
Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, Örgütün Kriz Müdahale Programı'nın, İsrail'in Gazze'de, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen ikna edici kanıtlar topladığını kaydetti. Örgütün Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın doğruladığı video ve fotoğraflar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteriyor.
Toplanan kanıtlar arasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf'un 9 Ekim'de çektiği ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu'nun "beyaz fosfor esaslı mühimmat" için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermilerinin fotoğrafı da yer alıyor.
AA görsellerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında beyaz fosforun havadaki patlama anlarına yönelik 10 ve 11 Ekim'de çekilen görüntüler paylaşılmıştı.
Beyaz fosfor bombası nedir?
Uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan beyaz fosforun dumanı, teneffüs edildiğinde ciğerlerde ani yaraların oluşmasına ve nefessiz kalarak boğulmaya yol açabiliyor.