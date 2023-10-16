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EURO 2024 vizesi alan Türkiye dev gelirin sahibi oldu

EURO 2024 vizesi alan Türkiye dev gelirin sahibi oldu

A Milli Takım, Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlılar, dev turnuvanın vizesini alarak 9 milyon 250 bin euro ayak bastı parasını kasasına koydu.

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Letonya'yı 4 golle geçen A Milli Takım, EURO 2024 vizesini aldı. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, bu zaferle dev gelirin de sahibi oldu. Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantileyerek 9 milyon 250 bin euroyu cebine koydu.

Her galibiyet başına...

A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te grupta kazandığı her galibiyet başına 1 milyon 500 bin euro gelir elde edecek. Ay-yıldızlılar, beraberlik halinde ise 750 bin euroyu kasasına koyacak. A Milli Takım, gruptan çıkması durumunda da 2 milyon euro daha kazanacak.

370 milyon euro dağıtılacak

A Milli Takım çeyrek finale yükselirse 3 milyon 250 bin euro gelir, yarı finale kalırsa ise 5 milyon euro elde edecek. UEFA, turnuvada 2. olmamız halinde 7 milyon euro, şampiyonluk durumunda ise 10 milyon euro ödeyecek. EURO 2024'te toplam 370 milyon euro dağıtılacak.

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