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Motorine bu gece çok büyük zam geliyor! 16 Ekim 2023 Pazartesi akaryakıt fiyatları

Motorine bu gece çok büyük zam geliyor! 16 Ekim 2023 Pazartesi akaryakıt fiyatları

İsrail-Filistin savaşı 10. gününe girerken petrol fiyatları da yükseliyor. Bu da pompaya zam olarak yansıyacak. Motorine bu gece yarısı büyük zam var. Motorinin litre fiyatı 40 lirayı aşacak. İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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İsrail-Filistin savaşının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar yolda. Motorine bu gece yarası kallavi zam geliyor. Benzine zam da kuyrukta bekliyor. 

Gece yarısı 2 lira 23 kuruş zam

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam gelecek. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 lirayı aşacak. 

Zamlı motorin fiyatları...

Bu gece yarısı gelecek olan 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 39.87 liraya, Ankara'da 40.2 liraya, İzmir'de ise 40.37 liraya yükselecek. Anadolunun birçok ilinde ise motorinin litre fiyatı 41 lirayı aşacak. 

16 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL (Anadolu Yakası)
Benzin fiyatı: 33.59 TL
Motorin litre fiyatı: 37.33 TL
LPG litre fiyatı: 18.15 TL

İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Benzin fiyatı: 33.64 TL
Motorin litre fiyatı: 37.39 TL
LPG litre fiyatı: 18.18 TL

ANKARA
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.27 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.97 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.37 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.14 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

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