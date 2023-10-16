Gazze'de 5 saatlik ateşkes anlaşması! İsrail, ABD ve Mısır 'insani ateşkes'e imza attı
İsrail-Hamas savaşı 10. gününde de sürerken, İsrail, ABD ve Mısır Gazze'nin güneyinde 5 saatlik insani ateşkes için anlaşmaya vardı. Anlaşma saat 09:00'da yürürlüğe girdi.Abone ol
Gazze'nin güneyinde ateşkes! ABD-İsrail-Mısır Gazze'nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağladı. Reuters ajansı insani ateşkesin yerel saatle saat 09:00'da başlamasında ve 5 saat sürmesinde anlaşıldığını duyurdu.
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