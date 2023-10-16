Kara harekatına hazırlanan İsrail'i Gazze'de ne bekliyor? İşte Hamas'ın mini ordusu!
Dünya nefesini tutmuş, gözlerini İsrail-Gazze hattına çevirmiş durumda. Bir haftayı aşkın bir süredir karşılıklı saldırılara sahne olan bölgede askeri hareketlilik hakim. İsrail'in kara harekatına başlamasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Peki İsrail güçlerini Gazze'de neler bekliyor? İşte İsrail'e tarihi bir saldırıyla Ortadoğu'da savaşın fitilini ateşleyen Hamas'ın "mini ordusu".
İsrail ordusu ise kara harekatına hazırlanırken, Hamas güçlerinin 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" adı verdiği geniş çaplı saldırının yankıları sürüyor.
Peki İsrail'e tarihinde tek seferde en büyük can kaybını yaşatan saldırının ardında neler yatıyor? Hamas güçlerinin yıllar içinde ulaştığı askeri kapasite ne durumda?
Reuters Haber Ajansı'nın üst düzey Hamas yetkililerine dayandırdığı haberinde Hamas güçleri "mini bir ordu" olarak tanımlandı. Askeri bir akademisi bulunduğu aktarılan Hamas'ın yaklaşık 40 bin üyesi olduğu iddia edildi.
Global Security isimli internet sitesine göre Hamas'ın 90’lı yıllardaki askeri kanadı yalnızca 10 bin üyeden oluşuyordu.