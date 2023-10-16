Enkazdan 7. günde çıkarılmıştı! Aylar sonra acı haber

Depremin vurduğu Hatay’da ailesiyle birlikte yaşadığı evin enkazından 7. günde çıkarılan 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu, aylar süren yaşam mücadelesini kaybetti. Fakıoğlu, asrın felaketinde hayatını kaybeden anne ve babasının baş ucuna defnedildi.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu’nun anne ve babasının enkazdan cansız bedeni çıkarılmıştı. Fakıoğlu’nun kendisi de enkazdan depremin 7. gününde kurtarılmıştı.
Fakıoğlu'nun 100 gün süren yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesinin ardından Ankara’da özel bir bakımevinde tedavisine devam edildi.
Depremde iki bacağını da kaybeden genç adam, geçtiğimiz cuma günü gece saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.