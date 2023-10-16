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Vedat Işıkhan duyurdu! Kendi işini kuracaklara devlet destek paketi müjdesi

Vedat Işıkhan duyurdu! Kendi işini kuracaklara devlet destek paketi müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara devlet destek paketi açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendi işini kurmak isteyen  engelli girişimci ve hükümlü vatandaşlara güzel haberi verdi.

Bakan Işıkhan engelli girişimci adaylarına 150 bin, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği alabileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, kriterlere uyan vatandaşların 15 Aralık'a kadar başvuru yapabileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, '' İŞKUR aracılığı ile engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Başvurmak isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgi için http://iskur.gov.tr adresinde 'duyurular' bölümünden başvuru rehberine erişebilir. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2023.'' dedi

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