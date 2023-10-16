Düğüne elektrik verme kavgası kanlı bitti

Adana’da bir kişi “düğüne elektrik verme” meselesi yüzünden tartıştığı mahallenin bakkalı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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İddiaya göre, İsmet Gülşen (33), evinin sokağındaki düğünün geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle çıkan sesten rahatsız oldu. Gülşen, düğün sahiplerine iş yerindeki elektriği kullanmaları için izin veren bakkal sahibi Sercan K.’yi elektriği kesmesi konusunda uyardı. Sercan K. elektriğini kesmeyeceğini söyleyince ikili arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada Sercan K., bakkalın içerisine gizlediği tabancayı alarak İsmet Gülşen’i göğsünden vurdu. Gülşen kanlar içerisinde yere yığılırken, olayın şüphelisi kaçtı.

Özel hastaneye kaldırılan Gülşen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis; kaçan şüpheliyi yakalama çalışma başlattı.