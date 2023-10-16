Konsolos bana çıplak fotoğraflarını attı! Mesajı yanlışlıkla amirine gönderince kovuldu

BELÇİKA’nın İstanbul başkonsolosluğu şu sıralar yanlış kişiye atılan mesajla çalkalanıyor. Emrinde çalıştığı konsolosun baş başa yemek yeme davetini geri çeviren G. Z.’nin, arkadaşı yerine amirine attığı bir mesaj başını yaktı. G. Z., amiri ve konsolos aleyhine olan WhatsApp mesajını yanlışlıkla amirine attı. Başkonsolosun da onayı ile G. Z.’nin işine son verildi. Olay mahkemeye taşındı...

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Belçika’nın İstanbul başkonsolosluğu şu sıralar, yanlış kişiye atılan bir mesaj ve sonrasında açılan davanın yankılarını ile çalkalanıyor. Mayıs 2018’den beri konsoloslukta vize görevlisi olarak çalışan G. Z., geçen 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıdan bir gün sonra bir mesaj paylaştı.

Arkadaşı yerine amirine attı

Halk TV'nin haberine göre G. Z., 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı İstiklal Caddesi saldırısının ardından “Alain ve Khadija 20 dakika arayla ölümden dönmüşler İstiklal’de. Bu mesajı da anlamazlarsa artık şeytanın yapacağı başka iş kalmıyor” ifadelerini içeren bir mesaj yazdı.

İşte, konsolosluğu karıştıran o mesaj.

G. Z., gülücük içeren mesajı, mesai arkadaşına atmak yerine amiri konumundaki vize yetkilisi Khadija Lehyan’a gönderdi.

O mesaj elden ele dolaştı ve kovuldu

Mesajı okuyan Khadija Lehyan, durumu hem konsolos Alain Schmitz hem de başkonsolos ile paylaştı. Mesajı bu kişiler de gördü. Durum kısa süre içinde Belçika Dışişleri Bakanlığı ile de paylaşıldı. Gelen yanıtlar sonrası 30 Kasım 2022’de G. Z.’nin işine son verildi. Feshin gerekçesini ise, anılan mesajın Konsolos Schmitz ve vize yetkilisi Lehyan’ın ‘şeref ve namusuna dokunması’ oluşturdu.

Amirine mesaj atıp özür diledi ama...

G. Z., 5 yıl çalıştığı işine son verilmesinin haksız olduğu gerekçesi ile İstanbul İş Mahkemesi’nde dava açtı. İşe iade talepli dava dosyasına göre, G. Z., mesajdan sonra amiri Lehyan’a mesajı atarak özür diledi. Z. işini kaybetmesine nede olan mesaja, kendisine karşı artan olumsuz tutumu gerekçe gösterdi. Tanık olarak dinlenen G. U., konsolos Alain Schmitz’in kendisine, özel fotoğraflar attığını anlattı.

Yemek teklifini geri çevirince...

G. Z., dava dilekçesinde verilen görevleri eksiksiz yapmasına rağmen, son yıllarda kötü muamele maruz kaldığını öne sürdü. Dilekçede, konsolos Alain Schmitz’in, G. Z. ile baş başa yemek yeme teklifinde bulunduğu, ancak Z.’nin bu talebe olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Dilekçeye göre, yemek teklifinin olumsuz karşılık bulması ile birlikte G. Z.’ye yönelik tutum da giderek kötüleşti.

Amirlerinin güvenini sarstı

Konsolosluk adına dosyaya sunulan cevap dilekçesinde ise, başkonsoloslukta krize neden olan mesajın Brüksel’deki Dışişleri Bakanlığı yetkililerine de bildirildiği kaydedildi. Dilekçede G. Z.’nin, amirlerinin güvenini suiistimal ederek profesyonel bir ilişkiyi imkânsız hale getirdiği kaydedildi. Dilekçede, G. Z.’nin iş akdinin haklı nedenle feshedildiği savunularak davanın reddi talep edildi.

Konsolos bana da özel fotoğraflarını attı

Davanın geçen 12 Ekim’de görülen duruşmasında G. Z.’nin tanık olarak dinlettiği konsolosluk çalışanı E. Ü. ise ifadesinde “Yeni gelen diplomatlardan Alain Schmitz, bana özel fotoğraflar ve mesajlar göndermeye başladı. Davacıya (G. Z.) da, kendi evinde ya da davacının evinde balık yapmayı ve yemeyi teklif eden mesajlar göndermiş. Ben bu mesajları gördüm. Davacı da ben de bu foto ve mesajlar nedeniyle ilgili diplomatı konsolosluğa şikâyet ettik. Belçika bakanlığından iki müfettiş geldi ve teftiş yaptı” diye konuştu. G. Z.’nin işe iade davasına önümüzdeki aylarda devam edilecek.