Esenler'de 5 katlı binanın zemini kaydı

Esenler’de bir binanın zemini kaydı. Zeminde yaşanan kayma sonucunda zabıta ekipleri binayı mühürledi. Yetkililerin ise olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Söz konusu olay İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

Apartman sakinleri duydukları ses üzerine dışarı çıkarak zemininde yaşanan kayma nedeniyle binalar arasında boşluk oluştuğunu gördü. Durumu hemen yetkililere haber veren vatandaşlar, binayı boşalttı. Aralıklarla binadaki açılmanın devam ettiği söylenirken, olay yerine gelen zabıta ekipleri binayı mühürledi.

Çevre apartmanlarda bulunan vatandaşları da uyaran zabıta ekipleri, alanda güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayla ilgili çalışmalar devam ederken, yarın yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına dair kararın çıkacağı belirtildi.

Binadan gelen seslerle uyandığını belirten Mustafa Aslan, “Sabah binanın ayrılma seslerine uyandım. Korkarak dışarı çıktık ve binada geriye doğru çökme olduğunu gördük. Daha sonrasında zabıta ekipleri geldi ve binayı mühürledi. Yıkılıp, yıkılmayacağına dair kararın yarın çıkacağı söylendi” dedi.