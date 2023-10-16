Dilan Polat Engin Polat'a 2 milyar lira suçlaması! Tüm mallarına el konulan Dilan Polat gözaltına alınabilir
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm malvarlıklarına el konulmasının ardından şimdi de gözaltına alınabilecekleri iddia edildi. 16 şirketlerini incelemeye alan MASAK'ın Polat çiftinin sadece bir şirketinde 657 milyon lira kaynağı belirsiz para bulduğu ortaya çıktı. Polat çiftine önümüzdeki günlerde operasyon yapılabileceği belirtilirken, MASAK eski Başkan yardımcısı uyardı: Paraları kaçırabilirler...
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat'n tüm malvarlıklarına el konulmasının ardından iddialar birbirini izliyor. Açıklamaları ve sosyal medyaya yansıttıkları ultra lüks hayatlarıyla dikkatleri çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti için daha kötü günler kapıda.
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında “suç örgütü kurma, suç örgütü üyeliği, suçtan kaynaklı mal varlığı aklama ile vergi usul kararına muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturmada gizlilik kararı verildi.
"İddiaya göre, 16 şirket mercek altında” diyen Sözcü yazarı İsmail Saymaz, “Sadece bir şirkette 657 milyon TL’lik kaynağı belirsiz paranın olduğu, toplam miktarın 1.5-2 milyar TL’yi bulabileceği kaydediliyor” diye yazdı.
Gözaltına alınabilirler
Saymaz, “Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasının da bu kapsama alınabileceği belirtiliyor. Polat’lara önümüzdeki günlerde operasyon yapılabilir” dedi.