Dilan Polat Engin Polat'a 2 milyar lira suçlaması! Tüm mallarına el konulan Dilan Polat gözaltına alınabilir

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat'n tüm malvarlıklarına el konulmasının ardından iddialar birbirini izliyor. Açıklamaları ve sosyal medyaya yansıttıkları ultra lüks hayatlarıyla dikkatleri çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti için daha kötü günler kapıda.