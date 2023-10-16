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TRT'nin 100. yıl etkinliklerine Gazze ertelemesi

TRT'nin 100. yıl etkinliklerine Gazze ertelemesi

TRT'nin Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri, "Gazze'deki insanlık dramı" nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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TRT'den yapılan açıklamada, "TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi." ifadesine yer verildi.

Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacak.

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