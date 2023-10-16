Ateşkes yapıldı iddiası! İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yalanlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, insani yardım gönderilmesi ve yabancıların çıkışı için henüz bir ateşkes yapılmadığını açıkladı.

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İsrail'in Filistin'in Mısır’la olan Refah Sınır Kapısı’nın açılması için Gazze’nin güneyinde yerel saatle 09.00 itibarıyla ateşkes kararı aldığı iddia edildi.

Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırılan haberlerde, ABD, Mısır ve İsrail’in vardığı anlaşma sonucunda insani yardımların Gazze Şeridi’ne girmesine ve yabancı ülke vatandaşlarının geçişine izin verileceği belirtildi.

Söz konusu iddiaların ardından İsrail’den yalanlama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde insani yardım ve yabancıların çıkışı için ateşkes yapılmadı” ifadesini kullandı.

İsrail ordusunda can kabı 291’e yükseldi

İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Lübnan sınırında tanksavar güdümlü füze fırlatılması sonucu 24 yaşındaki zırhlı tugay komutanı ile 19 yaşındaki bir çavuşun öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, 2 askerin daha ölmesi sonucu 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusundaki can kaybının 291’e yükseldiği kaydedildi.