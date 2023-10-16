İsrail-Filistin savaşında 10. gün! Gazze'de hastanelerin yakıtı bitiyor 500 bin kişi terk etti

İSRAİL ile Hamas arasındaki savaş 10. gününe girerken, Gazze'de alarm zilleri çalıyor. İsrail kara harekatı hazırlıklarını sürdürürken Gazze'deki hava saldırılarını sürdürüyor, insani durum daha da ağırlaşıyor. Hastanelerin yakıtı bitmek üzere... İsrail, Kuzey Gazze'den 500 bin kişinin göç ettiğini duyurdu. ABD Başkanı İsrail'i "büyük hata olur" diye uyardı... Son dakika bilgisine göre Gazze'nin güneyinde 5 saatlik ateşkes sağlandı. İşte dakika dakika Gazze'de yaşananlar...

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 10. gününe girdi. İsrail kara harekatı hazırlıklarını sürdürürken Gazze'deki hava saldırılarını sürdürüyor ve uygulanan ablukanın da etkisiyle bölgedeki insani durum daha da ağırlaşıyor.

24 saat içinde hastaneler duracak

Birleşmiş Milletler, elektrik verilmeyen ve tek elektrik santralindeki yakıt tükenen Gazze'deki hastanelerin 24 saat içinde elektriğinin gitmesinin beklendiğini ifade etti. BM, Gazze'deki, yakıt rezervleri tükenirse binlerce hastanın hayatının tehlikeye gireceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da Gazze'nin çöküşün eşiğinde olduğunu vurguladı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze boğuluyor ve şu anda dünya insanlığını kaybetti gibi duruyor" dedi.

Bin 400 İsrailli, 2 bin 670 Filistinli öldü

İsrail'in 1.1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine geçmesi uyarılarının ardından yüz binlerce kişi evlerini terk etti. Güneydeki Han Yunus'un nüfusu neredeyse iki katına çıktı. 7 Ekim'de başlayan çatışmalardan bu yan bin 400 İsrailli, 2 bin 670 de Filistinli öldürüldü.

Deyr el-Belah kentinde saldırılardan kaçan yüzlerce Filistinli aile, Birleşmiş Milletler'e ait okullara sığındı.

İşte savaşın 10. gününde dakika dakika öne çıkanlar...

09:45 İsrail ateşkes iddialarını yalanladı

Reuters, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin Gazze'nin güneyinde ateşkes olmadığını söylediğini duyurdu. Reuters'in daha önceki haberlerine göre; Mısır-ABD-İsrail arasında varılan anlaşma uyarınca Refah Sınır Kapısı bugün kısa bir süreliğine açılacak, böylece Gazze'ye insani yardım girebilecek ve bazı çifte vatandaş Filistinliler, Mısır'a çıkabilecekti. Refah Sınır Kapısı'na ait bir video görüntüsünde çok sayıda insanın ve küçük çocuklu ailelerin etrafta dolaştığı görülüyor ancak sınır kapısının açılıp açılmadığı belirsizliğini koruyor.

09.15 Filistin'de can kayıpları artıyor

Çatışmalarda şimdiye kadar Gazze'de 2.670 kişi hayatını kaybetti, 9.600 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 57 kişi hayatını kaybetti, 1.200 kişi yaralandı. İsrail'de ise 1.400 kişi hayatını kaybetti, 3.500 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana en az 291 askerinin öldüğünü duyurdu.

09.00 Gazze'nin güneyinde ateşkes sağlandı bilmecesi

Gazze'nin güneyinde ateşkes! ABD-İsrail-Mısır Gazze'nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağladı. Reuters ajansı insani ateşkesin yerel saatle saat 09:00'da başlamasında ve 5 saat sürmesinde anlaşıldığını duyurdu. İsmini açıklamayan yetkililer Refah Sınır Kapısı'nın da 14.00’e kadar açık kalacağını bildirdi. Hamas ise böyle bir ateşkesten haberinin olmadığını açıkladı.

08.55 Filistin Devlet Başkanı Abbas: Derhal durmalı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

08:35 İsrail ordusu: Lübnan sınırında bir İsrail subayı öldürüldü

Yedioth Aharonoth gazetesine göre, İsrail ordusu, 24 yaşındaki Teğmen Zvi Granot'un Nurit bölgesinde tanksavar ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu, 5 askeri noktaya da silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırıda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" iddia edilmişti.

08:00 Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 670'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 670'e yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 235 kişi daha hayatını kaybetti. Buna göre 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam can kaybı 2 bin 670'e, yaralı sayısı da 9 bin 600'e ulaştı.

07:45 ABD medyası: Refah sınırı birkaç saatliğine açılacak

Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurdu. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Gazze'dekilere Refah sınır kapısına yaklaşmalarını önermişti. NBC'ye konuşan bir Filistinli yetkili, sınırın saat sabah 9'da yardım için açılacağını söyledi. ABC'ye konuşan kaynak da kapının bugün birkaç saatliğine açılacağını ve günün ilerleyen saatlerinde tekrar kapatılacağını ifade etti.

07:20 UNRWA: Gazze'de hayat bitiyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da Gazze'nin çöküşün eşiğinde olduğunu vurguladı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze boğuluyor ve şu anda dünya insanlığını kaybetti gibi duruyor" dedi. Lazzarini, "Hepimiz suyun hayat olduğunu biliriz. Gazze'de su tükeniyor, hayat da bitiyor. Bunun yanı sıra yakında bölgede gıda ve ilaç da kalmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. UNRWA Genel Direktörü, yapılan şeyin "kolektif bir cezalandırma" olduğunu belirtti.

06:30 Büyükelçi: İsrail'in Gazze'yi işgal etme niyeti yok

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, CNN'in yayınında Biden'ın ifadelerine yanıt verirken İsrail'in Gazze'yi işgal etmek veya orada kalmak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti. Biden, "İsrail'in tekrar Gazze'yi işgal etmesi hata olur" demişti.

06:00 İsrail ordusu: 500 bin kişi kuzey Gazze'den ayrıldı

İsrail ordusu, yaklaşık 500 bin Filistinlinin İsrail'in uyarısının ardından Gazze'nin kuzeyinden ayrılarak güneyine geçtiğini ifade etti. Yapılan açıklamada Hamas'ın Gazze'nin güneyine gitmeye çalışanlara zorluk çıkardığı belirtildi. BBC, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un nüfusunun neredeyse iki katına çıktığını vurguladı.