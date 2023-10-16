BIST 8.007
DOLAR 27,88
EURO 29,41
ALTIN 1.719,67
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Side Gastro Caz Festivali'nde hem damaklar hem kulaklar şenlendi

Side Gastro Caz Festivali'nde hem damaklar hem kulaklar şenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde farklı kültürlerin lezzetlerini müzikle bir araya getiren "Side Gastro Caz Festivali" düzenlendi.

Abone ol

Manavgat Belediyesince 12-15 Ekim tarihleri arasında organize edilen festivalde, ünlü şefler Tolga Kamiloğlu, Memet Özer, Oğul Türkkan, Yağız İzgül, Hazer Amani, Türev Uludağ, Ahmet Güzelyağdöken ve Zafiris Thelogos söyleşi programlarına katıldı.

Side Kültür Evi'nde ünlü şeflerin lezzet sunumlarının da yer aldığı etkinliklerde, yemeklerin kültürel ve tarihi yapısı hakkında da bilgi verildi.

Side Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde Apollon Tapınağı'nın bulunduğu alanda caz dünyasının ünlü isimleri ise sanatseverlerle buluştu.

Konserler kapsamında, Emin Fındıkoğlu, Tolga Bilgin, Daniele Gorgone, Aleksandr Bozhenko, Serhan Erkol, Şenova Ülker, Kuzey Aktuğ, Çağdaş Oruç, Turgut Alp Bekoğlu, Kerem Görsev ve Ferit Odman gibi caz sanatçıları sahne aldı.

Festival, caz sanatçısı Fatih Erkoç'un kapanış konseriyle sona erdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, festival ve etkinliklere ev sahipliği yapan Side'de tarihi dokunun ortaya çıkarılması için köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapıldığını kaydetti.

Bölgenin büyük emeklerle bugünkü haline getirildiğini ifade eden Sözen, Side'nin dünya çapında tanınan bir yer haline gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ mensubu yakalandı!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ mensubu yakalandı!
Hazine iki tahvil ihalesiyle 14,1 milyar lira borçlandı
Hazine iki tahvil ihalesiyle 14,1 milyar lira borçlandı
O ilçede büyük tehlike kapıya dayandı: 20 günlük suyu kaldı
O ilçede büyük tehlike kapıya dayandı: 20 günlük suyu kaldı
Halter ve modern pentatlon için olimpiyat müjdesi!
Halter ve modern pentatlon için olimpiyat müjdesi!
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 gazeteci hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 gazeteci hayatını kaybetti
CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı
CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarih verdi! "Yeni asgari ücret komisyonu kuruyoruz"
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarih verdi! "Yeni asgari ücret komisyonu kuruyoruz"
Gazze'ye uzun süre sessiz kalmakla eleştirilen Muhammed Salah'tan açıklama
Gazze'ye uzun süre sessiz kalmakla eleştirilen Muhammed Salah'tan açıklama
Eris varyantı 50 ülkeye sıçradı! Türkiye için korkutan tahmin: Kış aylarında...
Eris varyantı 50 ülkeye sıçradı! Türkiye için korkutan tahmin: Kış aylarında...
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sona erdi
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sona erdi
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama var
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama var
Adana'da uyuşturucu etkili 20 bin 636 hap ele geçirildi!
Adana'da uyuşturucu etkili 20 bin 636 hap ele geçirildi!