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Halter ve modern pentatlon için olimpiyat müjdesi!

Halter ve modern pentatlon için olimpiyat müjdesi!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), halter ve modern pentatlon branşlarının 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda yer alacağını duyururken boks ile ilgili kararı ise beklemeye aldı.

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IOC'den yapılan açıklamada, komitenin Hindistan'ın Mumbai kentindeki 141. oturumunda, binicilik yerine getirilen engel parkurlu modern pentatlon ve halter branşlarının, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, IOC'nin Uluslararası Boks Birliğini (IBA) tanımama kararının ardından boks için başka bir yönetim organının da tanınmadığı aktarılarak, bu branşın 2028 Olimpiyat Oyunları programına dahil edilmesine ilişkin kararın beklemeye alındığı kaydedildi.

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